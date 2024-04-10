Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yayımlanan son hava raporuna göre, Ramazan Bayramında yağışlı hava etkili olacak. Yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceği, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, doğu bölgelerde ise yer yer sağanak yağışlı geçecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu...
Bayramın 1. günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bayramın ikinci günü İstanbul, İzmir ve Bursa güneşli rüzgar hala çok sert esiyor, İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da perşembe hafif, cuma kısa sağanak yağmur var. Sıcaklık 24 derece.