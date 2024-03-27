Akaryakıt fiyatları güncellendi (27 Mart akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. Motorin grubuna 1 lira indirim geliyor. 27 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugün ise herhangi bir zam ya da indirim haberi yok. Peş peşe gelen zamların ardından benzin litre fiyatı 45 lirayı, motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı.
İstanbul (Anadolu) akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL
İstanbul (Avrupa) akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL