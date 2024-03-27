Akaryakıt fiyatları güncellendi (27 Mart akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugün ise herhangi bir zam ya da indirim haberi yok. Peş peşe gelen zamların ardından benzin litre fiyatı 45 lirayı, motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı.