Beyza Arıcı kimdir? Beyza Arıcı kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Beyza Arıcı’nın kariyeri

Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.

İki sezon sonrasında Arıcı, Temmuz 2015'te Trabzon İdmanocağı ile anlaştı. Arıcı, yeni kulübüyle finalin iki ayağını da kaybettikten sonra İdmanocağı'nın CSM București tarafından yenildiği CEV Challenge Cup'da finale yükseldi. Challenge Cup'daki iyi performansına rağmen İdmanocağı, iç müsabakada düşük performans gösterdi ve 1. Voleybol Ligi'nde onuncu sırada bitirerek düşmekten kurtuldu.