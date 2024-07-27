Beyza Arıcı kimdir? Beyza Arıcı kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?
2024 Paris Olimpiyatlarında A milli kadın voleybol takımında bir değişiklik daha yapıldı. +1 olarak oyuncu olarak kadroda olan Beyza Arıcı ile 12 kişilik kadroda olan Zehra Güneş değişikliği yapıldı. Peki, 12 kişilik kadroya dahil olan Beyza Arıcı kimdir? Beyza Arıcı hangi takımlarda oynadı? Beyza Arıcı’nın kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Beyza Arıcı kimdir?
27 Temmuz 1995 yılında İzmir’de doğan Beyza Arıcı, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Eczacıbaşı'nda orta oyuncu olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; Işıkkent, VakıfBank II, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı ve Çanakkale Belediyespor kulüplerinde forma giydi.
Beyza Arıcı hangi takımlarda oynadı?
Işıkkent (-2008)
VakıfBank II (2008-13)
Seramiksan (2013-14)
Sarıyer Belediyespor (2014-15)
İdmanocağı (2015-16)
Çanakkale Belediyespor (2016-17)
Eczacıbaşı (2017-günümüz)
Beyza Arıcı’nın kariyeri
Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.
İki sezon sonrasında Arıcı, Temmuz 2015'te Trabzon İdmanocağı ile anlaştı. Arıcı, yeni kulübüyle finalin iki ayağını da kaybettikten sonra İdmanocağı'nın CSM București tarafından yenildiği CEV Challenge Cup'da finale yükseldi. Challenge Cup'daki iyi performansına rağmen İdmanocağı, iç müsabakada düşük performans gösterdi ve 1. Voleybol Ligi'nde onuncu sırada bitirerek düşmekten kurtuldu.
Mayıs 2016'da Arıcı, Çanakkale Belediyespor ile bir yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Ekibi ile hem bireysel performansı hem de takımın performansı açısından çok başarılı bir sezon geçirdi. Çanakkale Belediyespor normal sezonu kulübün en yüksek altıncı sıralamasında tamamlarken, Arıcı, Eda Erdem ve Milena Rašić'in arkasında sezonun en iyi üçüncü orta blok oyuncusu seçildi. Play-off'larda Çanakkale Belediyesi, çeyrek final etabında Eczacıbaşı'na yenildi. Sezon sonunda Arıcı, Eczacıbaşı kulübüne katıldı.