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  4. Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer'

Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer'

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yer" ifadelerini kullandı.

Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer' - Sayfa 2

Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer' - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer' - Sayfa 4

Prof. Dr. Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge" ifadelerini kullandı.

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