Bingöl 4,8 ile sallandı, Prof. Dr. Görür uyardı: 'Büyük deprem beklediğimiz yer'
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yer" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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