Bingöl depreminin ardından uzmanlardan peş peşe uyarı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Bu bölge M7,3’e kadar deprem üreten bir KAK-DAK çatağıdır. Bölge gerilmekte olup, Türkiye’de en çok deprem üreten yerdir. Ne var ki, olan küçük deprem yıkıcı değildir. Yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Daha büyüğü gelirse şaşırırım."