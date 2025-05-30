Bingöl depreminin ardından uzmanlardan peş peşe uyarı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?
Bingöl'de dün meydana gelen 4.3'lük deprem yine paniğe yol açtı. Depremin ardından uzmanlardan art arda değerlendirmeler geldi.
Türkiye’de son dönemde yaşanan depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Büyük depremin beklendiği illerden Bingöl’de dün akşam meydana gelen sarsıntı da paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 20.14’te Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi.
Depremin ardından bölge halkı daha büyük bir sarsıntı yaşanıp yaşanmayacağını sorgulamaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremin daha büyük bir depremi tetiklemesinin beklenmediğini belirtti.
"DAHA BÜYÜĞÜ GELİRSE ŞAŞIRIRIM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:
"Bingöl Kiği-Dallıca’da M4,3’lük küçük deprem 20:14:31’de 5 km derinde, Doğu Anadolu Kırığının ikincil Demirkanat kolunda olmuştur. Yedisu Kırığını germesi söz konusu değildir.