Bingöl sallandı, Naci Görür o faya dikkat çekti: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı yapmıştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre dün Bingöl merkezli 3.9, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti. Prof. Görür, daha önce de aynı fay için Tunceli, Erzincan ve Bingöl için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre dün (6 Haziran) Bingöl merkezli 3.9 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bingöl, Karlıova/Sogukpınar’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ile KAF’ın kesim noktasına yakın DAF zonu içerisinde" dedi.
DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEYİ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREME KARŞI UYARMIŞTI
Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ü etkileyecek büyük deprem riskine daha önce de dikkat çekmişti. Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret ederek bölge için 7.4'lük deprem uyarısında bulunmuştu.