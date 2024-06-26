Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz'
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye dikkat çekti ve "Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Deprem bilimciler, uzun zamandır depremin olduğu bölgeye dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme de geldi.
Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirterek, "Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.