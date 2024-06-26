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Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz'

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye dikkat çekti ve "Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz" dedi.

Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz' - Sayfa 2

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz' - Sayfa 3

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Deprem bilimciler, uzun zamandır depremin olduğu bölgeye dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme de geldi.

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Bingöl'de deprem oldu, 'problemli' diyen Naci Görür uyardı: 'Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz' - Sayfa 4

Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirterek, "Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.

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