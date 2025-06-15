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  4. Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi

Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depremine ilişkin açıklamada bulundu.

Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi - Sayfa 1

AFAD verilerine göre, saat 00.03’te Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi - Sayfa 2

Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarma birimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları gerçekleştiriliyor, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor." ifadelerini kullandı.

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Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR: DEPREM DAF'IN STRES YÜKLEDİĞİ ZONDA OLDU

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

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Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi - Sayfa 4

Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini anlattı.

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