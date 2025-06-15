Bingöl'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Zon stresle yüklendi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depremine ilişkin açıklamada bulundu.
AFAD verilerine göre, saat 00.03’te Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarma birimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları gerçekleştiriliyor, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor." ifadelerini kullandı.
NACİ GÖRÜR: DEPREM DAF'IN STRES YÜKLEDİĞİ ZONDA OLDU
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.