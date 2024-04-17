Bir araba kendine bir araba bankaya! Taşıt kredilerinde rekor faiz: Geri ödemeler iki katı aşıyor
Araba almak isteyen vatandaşlar “en uygun taşıt kredisi”, “en düşük araç kredisi”, “en ucuz otomobil kredisi” gibi aramalara yöneldiklerinde karşılarına çıkan geri ödeme tutarları nedeniyle şoka uğruyorlar. 400 bin TL kredinin geri ödemesi, 36 ayda 873 bin TL’ye yükseliyor. Bankaya ödenen 473 bin TL’lik faiz, neredeyse orta yaş bir arabaya denk geliyor.
Otomobil piyasasında seçim ve bayram sonrası dönem başlarken, satışlarda durgunluk dikkat çekiyor. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları bu yılın ilk üç aylık döneminde, geçen senenin ilk çeyreğine göre yaklaşık %25 yükselişe 295 bin 519 adedi bulmuştu. Ocak-mart döneminde sadece otomobil satışı %33 artışla 233 bin 389 adet olarak gerçekleşmişti.
SATIŞLAR NEDEN YÜKSELMİŞTİ?
ÖTV muafiyetli araçlara olan talep, 2023 model araçların kampanyalarla elden çıkarılması ve seçim sonrasında “fiyatlar artabilir” korkusuyla öne çekilen talep, yılın ilk çeyreğinde satışların da artmasını beraberinde getirmişti.
VATANDAŞ BEKLEMEYE BAŞLADI
Bugün gelinen noktada piyasanın kısa vadede doyuma ulaştığı yani büyük çoğunluğun araç alımını gerçekleştirmiş olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte TCMB’nin mart ayındaki 500 baz puanlık faiz artışının ardından bütün kredilerde olduğu gibi otomobil kredilerinde de tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Bu durum halihazırda araç alacakları da beklemeye yöneltti.
FİYATLAR REEL OLARAK DÜŞÜŞTE
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Otomobilin son iki-üç çeyrek dönemdir yatırım aracı olmaktan çıktığını hatırlatan uzmanlar, “Yükselen faiz oranları ve enflasyona göre reel olarak fiyatlarda yaşanan gerileme, bunda en büyük etken olarak öne çıktı. Araç tedarikinde uzunca süredir bir problem yok. Bununla birlikte seçimlerin ardından döviz kurlarında stabil görünümün tesis edilmesi yani korkulan yükselişin gerçekleşmemesi ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler de, tüketicileri güvenli liman altın gibi yatırım araçlarına yöneltiyor ve otomobil alımının ertelenmesine sebep oluyor” görüşünü dile getiriyor.