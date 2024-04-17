Bir araba kendine bir araba bankaya! Taşıt kredilerinde rekor faiz: Geri ödemeler iki katı aşıyor

FİYATLAR REEL OLARAK DÜŞÜŞTE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Otomobilin son iki-üç çeyrek dönemdir yatırım aracı olmaktan çıktığını hatırlatan uzmanlar, “Yükselen faiz oranları ve enflasyona göre reel olarak fiyatlarda yaşanan gerileme, bunda en büyük etken olarak öne çıktı. Araç tedarikinde uzunca süredir bir problem yok. Bununla birlikte seçimlerin ardından döviz kurlarında stabil görünümün tesis edilmesi yani korkulan yükselişin gerçekleşmemesi ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler de, tüketicileri güvenli liman altın gibi yatırım araçlarına yöneltiyor ve otomobil alımının ertelenmesine sebep oluyor” görüşünü dile getiriyor.