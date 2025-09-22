  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...

Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8