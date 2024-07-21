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  4. Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı...

Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı...

Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı tespit edilmesinin ardından köydeki tüm hayvanlar karantinaya alınırken, köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı.

Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı... - Sayfa 1

Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. 

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Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı... - Sayfa 2

Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. 

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Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı... - Sayfa 3

Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı. 

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Bir ilçede şarbon alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı... - Sayfa 4

Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

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