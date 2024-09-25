Bitlis'te deprem oldu, Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: 'Beklenen büyük depremin uyarıcısı'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölgede daha büyük deprem olacak yerler var ama bu depremin bu beklenen büyük depremin uyarıcısı diyebiliriz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Yaşanan sarsıntı saat 14.50'de gerçekleşti ve derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'teki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
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"BÜYÜK BİR DEPREMİN UYARICISI DİYEBİLİRİZ"
Deprem uzmanı Süleyman Pampal, Bitlis'te yaşanan depreme ilişkin CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.
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