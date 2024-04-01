Bloomberg: Ekonomik sorunlarla ezilen seçmen Erdoğan'ı cezalandırdı

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Yeniden dirilen muhalefet kritik yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe indirdi. Türkler ülke genelinde gerçekleşen yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine şimdiye kadarki en büyük seçim mağlubiyetini yaşattı. Seçim muhalefeti tekrar bir siyasi güç olarak öne çıkarırken, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanının en büyük rakibi olarak daha da güç kazandı.