Bloomberg: Ekonomik sorunlarla ezilen seçmen Erdoğan'ı cezalandırdı
Dış basında muhalefetin yerel seçim zaferi ilginç başlıklarla değerlendirildi. Reuters, "Muhalefet yeniden dirildi" yorumuyla seçim sonuçlarını dünyaya duyururken, Bloomberg, "Ekonomik sorunlarla ezilen seçmen Erdoğan'ı cezalandırdı" yorumu yaptı.
İşte dış basında Türkiye'deki yerel seçimlerin yansımlarına yönelik yapılan yorumlar:
Reuters:
Yeniden dirilen muhalefet kritik yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe indirdi. Türkler ülke genelinde gerçekleşen yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine şimdiye kadarki en büyük seçim mağlubiyetini yaşattı. Seçim muhalefeti tekrar bir siyasi güç olarak öne çıkarırken, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanının en büyük rakibi olarak daha da güç kazandı.
Bloomberg:
Türkiye yerel seçimlerinde Erdoğan tarihi bir yenilgi yaşadı. Ekonomik sorunlarla ezilen seçmenler Cumhurbaşkanını cezalandırdı. Erdoğan’ın iktidar partisine destek tarihinin en düşük düzeyine indi.
The Economist:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçim felaketi yaşadı. Muhalefet partisi İstanbul, Ankara ve ülke genelinde büyük bir yerel seçim zaferi elde etti.