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Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yoluna dökülen kimyasal, yağış sonrası köpüğe dönüştü, yol bembeyaz olurken belediye temizlik çalışması başlattı.

Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu - Sayfa 1

Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'nde yağmurla kara yolunda köpük oluştuğunu gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

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Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu - Sayfa 2

Bölgeye gelen ekipler, kar görünümü oluşan yolda temizlik çalışması yaptı. Sürücüler kayganlaşan yolda kaza yapmamak için dikkatli ilerledi.
Ekipler, bölgede inceleme başlattı. Köpüğe dönüşen kimyasalın türü araştırılıyor. (A.A.)

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Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu - Sayfa 3
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Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu - Sayfa 4
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