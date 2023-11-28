Bodrum'da kara yolu bembeyaz oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yoluna dökülen kimyasal, yağış sonrası köpüğe dönüştü, yol bembeyaz olurken belediye temizlik çalışması başlattı.
Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'nde yağmurla kara yolunda köpük oluştuğunu gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
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Bölgeye gelen ekipler, kar görünümü oluşan yolda temizlik çalışması yaptı. Sürücüler kayganlaşan yolda kaza yapmamak için dikkatli ilerledi.
Ekipler, bölgede inceleme başlattı. Köpüğe dönüşen kimyasalın türü araştırılıyor. (A.A.)
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