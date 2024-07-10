Bölge bölge hava durumu tahminleri: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.