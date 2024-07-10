Bölge bölge hava durumu tahminleri: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.