Dr. Şeref Oğuz: Borsada küçük yatırımcı dikkatli olsun, silkelenme riski var Dr. Şeref Oğuz, yükselişi devam eden borsada art arda gelen yeni rekorları değerlendirdi. Oğuz, "Borsa 10 bine koşarken yeniden hasat zamanı geldi. SPK'nın korumadığı küçük yatırımcı yeniden silkelenme riskiyle karşı karşıya kalabilir" diyerek uyardı.

Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com'a yaptığı değerlendirmede, küçük yatırımcıların borsanın yükselen trendine kapılmaması ve dikkatli adımlar atması gerektiğine dikkat çekti. 1 | 10

Daha önce birçok kez yaşanan senaryonun küçük yatırımcılar için yeniden tekrarlanabileceği ve silkeleme operasyonunun düğmesine basılabileceğini aktaran Oğuz, uyarılarını şöyle sıraladı: 2 | 10

Borsa ağacının 8,5 milyon yaprağı vardı, bir silkelendi 1 milyonu gitti. Borsa 10 bine koşarken yeniden hasat zamanı geldi. SPK'nın korumadığı küçük yatırımcı yeniden silkelenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. 3 | 10