  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 17 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Panik Odası

01:30 Panik Odası

03:30 Güneşi Beklerken

05:00 Çatı Katı Aşk

1 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 17 Temmuz 2024

06:00 Dizi    

 07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

2 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 17 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Olmadı Kaçarız

22:15 Mutlu Aile Tablosu

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 17 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kördüğüm

01:45 Kördüğüm

03:15 Arıza

4 | 7