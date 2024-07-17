Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Temmuz 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Temmuz çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 17 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Panik Odası
01:30 Panik Odası
03:30 Güneşi Beklerken
05:00 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 17 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 17 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Olmadı Kaçarız
22:15 Mutlu Aile Tablosu
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 17 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kördüğüm
01:45 Kördüğüm
03:15 Arıza