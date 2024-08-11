Bu gece gökyüzüne şölen var: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.