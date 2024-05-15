Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor
Artvin’in Ardanuç ilçesinde bin 400 metre rakımda yılda sadece 2 ay ortaya çıkan, yağmur ve eriyen kar suları ile oluşan Usot Gölü son dönemde ziyaretçi akınına uğruyor.
Ardanuç'un Tosunlu Köyü'nde bulunan Usot Gölü'ne çıkanlar doğanın ve güzel havanın tadını çıkartırken, gölün son konukları yoga tutkunları oldu.
Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferi ile bilinen Usot Gölü kıyısında gerçekleştirilen yoga etkinliği, yoga severlerin katılımıyla ilgi gördü.
Usot Gölü'nün sakin suları ve çevresindeki yemyeşil doğa, yoga yapmaya gelen katılımcılar sabahın erken saatlerinde göl kıyısında toplu yoga seansı yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Herkes için Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, şunları söyledi: