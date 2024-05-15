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Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bin 400 metre rakımda yılda sadece 2 ay ortaya çıkan, yağmur ve eriyen kar suları ile oluşan Usot Gölü son dönemde ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor - Sayfa 1

Ardanuç'un Tosunlu Köyü'nde bulunan Usot Gölü'ne çıkanlar doğanın ve güzel havanın tadını çıkartırken, gölün son konukları yoga tutkunları oldu.

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Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor - Sayfa 2

Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferi ile bilinen Usot Gölü kıyısında gerçekleştirilen yoga etkinliği, yoga severlerin katılımıyla ilgi gördü.

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Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor - Sayfa 3

Usot Gölü'nün sakin suları ve çevresindeki yemyeşil doğa, yoga yapmaya gelen katılımcılar sabahın erken saatlerinde göl kıyısında toplu yoga seansı yaptı.

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Bu göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor - Sayfa 4

Konuyla ilgili açıklama yapan Herkes için Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, şunları söyledi:

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