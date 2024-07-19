Bu hafta sonu ne sınavı var? 20-21 Temmuz 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu (20-21 Temmuz) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 20 Temmuz cumartesi günü 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı 2 oturum, 21 Temmuz pazar günü ise 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün sınavı yapılacak.