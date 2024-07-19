Bu hafta sonu ne sınavı var? 20-21 Temmuz 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları yapılacak. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Bugün ne sınavı var? İşte 20-21 Temmuz 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (20-21 Temmuz) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 20 Temmuz cumartesi günü 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı 2 oturum, 21 Temmuz pazar günü ise 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün sınavı yapılacak.
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı ilk oturumu 20 Temmuz 2024 cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konularından sorular sorulacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 150 dakika sürecek.
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı ikinci oturumu 20 Temmuz 2024 cumartesi tarihinde saat 14.45'te uygulanacak. Adaylara Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular sorulacak. Saat 14.45'te başlayan sınav 150 dakika sürecek.
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün sınavı 21 Temmuz 2024 pazar tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik konularından sorular sorulacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 160 dakika sürecek. Uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.