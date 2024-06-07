Bu hafta sonu ne sınavı var? 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu (8-9 Haziran) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ÖSYM tarafından 8 Haziran cumartesi günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) 1. oturumu (TYT) ile 9 Haziran pazar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) 2. Oturumu (AYT) ve 3. oturumu (YDT) yapılacak.