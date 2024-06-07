Bu hafta sonu ne sınavı var? 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 3 sınav yapılacak. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (8-9 Haziran) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ÖSYM tarafından 8 Haziran cumartesi günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) 1. oturumu (TYT) ile 9 Haziran pazar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) 2. Oturumu (AYT) ve 3. oturumu (YDT) yapılacak.
Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları uygulanacak.
8 Haziran cumartesi 2024-YKS 1. Oturum (TYT) - Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.
9 Haziran pazar 2024-YKS 2. Oturum (AYT) - Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek ve saat 13.15’te sona erecek.
9 Haziran pazar 2024-YKS 3. Oturum (YDT) - YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek ve saat 17.45’te sona erecek.
TYT sınavı ne zaman, saat kaçta?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.
TYT sınavında adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
AYT sınavı ne zaman, saat kaçta?
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.