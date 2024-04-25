Bu hastalığa sahip kişiler ehliyet alamıyor!
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde uyku apnesi rahatsızlığa sahip vatandaşların ehliyet almasına yönelik değişiklik gündemde. Konu hakkında yeni bir düzenleme bulunmasa da halihazırda mevcut yönetmeliğe göre belirli düzeylerde uyku apnesi tanısı konan kişiler tedavi olmadan ehliyet alamıyor ve ehliyetlerini yenileyemiyor. İşte ayrıntılar...
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan bilgiye göre uyku apnesi sendromu olan kişiler ehliyet alamıyor.
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te, Kulak-burun-boğaz muayenesine ilişkin esaslar kısmında yer alan Madde 7'de ilgili olaya dair şu ifadeler yer almakta:
(5) Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ile ilgili olarak;
a) Ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15<AHI<30) ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar.
b) Uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor (göğüs hastalıkları, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir. Hastalığın şiddeti, tedaviden alınan cevap, hasta PAP tedavisi uyumu gibi faktörler dikkate alınarak; ikinci grup sürücü belgesi sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı raporda belirtilir.
Uyku apnesi nedir?
Uyku apnesi, bir kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.