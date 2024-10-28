Bugün bankalar açık mı, noter, kargo, borsa, eczaneler açık mı, kapalı mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bazı kurumlar yarım gün çalışıyor. Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Eczaneler 29 Ekim’de açık mı, noter açık mı?
Vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü açık olacak kurum ve işletmelerle ilgili detayları merak ediyor. Özellikle banka ve sağlık kuruluşlarında randevusu olanlar için, Cumhuriyet Bayramı öncesinde hangi kurumların hizmet vereceği önem taşıyor. 29 Ekim Salı günü resmi tatil kapsamında tüm özel ve kamu bankaları, valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, okullar, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, borsa ve kargo firmaları kapalı olacak. Kamu kurumları 30 Ekim Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, borsa ve kargo firmaları açık mı? İşte 28 Ekim Pazartesi günü çalışma saatlerine ilişkin detaylar…
28 EKİM’DE BORSA AÇIK MI?
Borsalar, Bankalar Birliği çalışma prensibine göre hareket etmektedir. 28 Ekim Pazartesi günü bankalar öğleden sonra kapalı olacak. Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI
28 Ekim Pazartesi günü Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Özel ve kamu bankaları bu sebeple öğle saatlerine kadar açık olacak. Vatandaşlar öğle saatlerine kadar banka şubelerinden işlem yapabilecek. 29 Ekim Salı günü ise bankalar tam gün kapalı olurken Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye başlayacak.
BUGÜN ECZANE, HASTANE, SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI
28 Ekim yarım gün tatil olduğundan hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri öğleden sonra kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak öğleden sonra çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczanelerin listesine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle aile sağlığı merkezleri saat 12.30’da kadar açık olacak.