Bugün bankalar açık mı, noter, kargo, borsa, eczaneler açık mı, kapalı mı?

Vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü açık olacak kurum ve işletmelerle ilgili detayları merak ediyor. Özellikle banka ve sağlık kuruluşlarında randevusu olanlar için, Cumhuriyet Bayramı öncesinde hangi kurumların hizmet vereceği önem taşıyor. 29 Ekim Salı günü resmi tatil kapsamında tüm özel ve kamu bankaları, valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, okullar, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, borsa ve kargo firmaları kapalı olacak. Kamu kurumları 30 Ekim Çarşamba günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, borsa ve kargo firmaları açık mı? İşte 28 Ekim Pazartesi günü çalışma saatlerine ilişkin detaylar…