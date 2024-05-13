Bugün başlıyor: 10 soruda 'Onaylı Randevu Sistemi'...
Bugün başlayacak yeni sistemde randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Peki, onaylı randevu ile ilgili tüm detaylar neler? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren 'Onaylı Randevu Sistemi' ile ilgili 10 soru ve yanıtları...
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi bugün başlıyor. Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
"Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?
Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.
Sistem üzerinden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?
Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.
Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.