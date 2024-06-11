Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 11 Haziran 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Haziran salı TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 11 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Arka Sokaklar
03:30 Adalı Kız
02:00 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 11 Haziran 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 11 Haziran 2024
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Yabani
12:00 Yasak Elma
13:15 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Bekçiler Kralı
23:45 Mucize Doktor
02:15 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 11 Haziran 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Baba