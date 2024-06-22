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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Haziran cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 22 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Şimdi Aşk

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Çok Akustik

01:45 Güneşin Kızları

03:45 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 22 Haziran 2024

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin

15:45 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

02:30 Yabancı Sinema

05:00 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 22 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

11:00 Kamera Arası

12:00 Şevkat Yerimdar

14:45 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Yabani

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 22 Haziran 2024

06:00 Bahar

08:00 İyi Aile Çocuğu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aslan Bacanak

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Av

01:45 Av

03:30 Kızılcık Şerbeti

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