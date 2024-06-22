Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Haziran cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 22 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Şimdi Aşk
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Çok Akustik
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 22 Haziran 2024
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin
15:45 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 22 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
11:00 Kamera Arası
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 22 Haziran 2024
06:00 Bahar
08:00 İyi Aile Çocuğu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Av
01:45 Av
03:30 Kızılcık Şerbeti