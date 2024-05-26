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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Mayıs pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Mayıs 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K

04:45 Bodrum Masalı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Mayıs 2024

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

 NOW yayın akışı 26 Mayıs 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Hudutsuz Sevda  

19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Kızıl Goncalar  

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:15 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Mayıs 2024

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Üç Kağıtçı

23:45 En Büyük Şaban

01:45 Sandık Kokusu

04:15 Petrol Kralları

05:30 Aziz

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