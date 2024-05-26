Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Mayıs 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Mayıs pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 26 Mayıs 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
04:45 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 26 Mayıs 2024
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
NOW yayın akışı 26 Mayıs 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Kızıl Goncalar
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV yayın akışı 26 Mayıs 2024
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Üç Kağıtçı
23:45 En Büyük Şaban
01:45 Sandık Kokusu
04:15 Petrol Kralları
05:30 Aziz