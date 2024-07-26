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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Temmuz cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 26 Temmuz 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle ir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:30 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Ayazın Sonu Güneş

00:30 Password

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Ya Çok Seversen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 26 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 26 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Yüz Numaralı Adam

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 26 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 26 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Turist

22:15 Gri Kurt

00:15 Turist

02:15 Gri Kurt

04:00 Arıza

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