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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Mayıs pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 27 Mayıs 2024

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

22:45 Yalan

01:30 Yalan

04:30 Bodrum Masalı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 27 Mayıs 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalsın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalsın

05:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 27 Mayıs 2024

07:45 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar  

23:30 Yabani

02:30 Kader Bağları

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 27 Mayıs 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Bahar

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

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