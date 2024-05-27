Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 27 Mayıs 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Mayıs pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 27 Mayıs 2024
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
22:45 Yalan
01:30 Yalan
04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 27 Mayıs 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalsın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalsın
05:30 Dizi
NOW yayın akışı 27 Mayıs 2024
07:45 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:30 Yabani
02:30 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV yayın akışı 27 Mayıs 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz