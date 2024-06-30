Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı

NOW yayın akışı 30 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Benim Her Şeyimsin

22:15 Kirli Sepeti

01:00 Sen Benim Her Şeyimsin

03:15 Yasak Elma

04:45 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce