Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Haziran pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 30 Haziran 2024
07:00 Arka Sokaklar
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
00:45 Kapımdaki Casus
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 30 Haziran 2024
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 30 Haziran 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Benim Her Şeyimsin
22:15 Kirli Sepeti
01:00 Sen Benim Her Şeyimsin
03:15 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 30 Haziran 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 İstasyon
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Gerzek Şaban
01:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
03:15 Ramo