  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Haziran pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 30 Haziran 2024

07:00 Arka Sokaklar

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

00:45 Kapımdaki Casus

02:30 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

1 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 30 Haziran 2024

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Yabancı Sinema

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 30 Haziran 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Benim Her Şeyimsin

22:15 Kirli Sepeti  

01:00 Sen Benim Her Şeyimsin

03:15 Yasak Elma

04:45 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 30 Haziran 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 İstasyon

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Gerzek Şaban

01:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

03:15 Ramo

4 | 7