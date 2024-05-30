Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Mayıs 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Mayıs perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 30 Mayıs 2024
06:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yalan
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 30 Mayıs 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05.30 Dizi
NOW yayın akışı 30 Mayıs 2024
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 30 Mayıs 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Baba