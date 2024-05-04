Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Mayıs cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 4 Mayıs 2024
07:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:15 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 4 Mayıs 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsun
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 4 Mayıs 2024
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arası
13:00 Yabani
15:455 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 4 Mayıs 2024
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rambo 4
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk