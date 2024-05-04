Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 4 Mayıs 2024 cumartesi TV yayın akışı

NOW yayın akışı 4 Mayıs 2024

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arası

13:00 Yabani

15:455 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Senden Daha Güzel

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah