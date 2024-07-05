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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 5 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çember: Kalpsiz

01:30 Çember: Kalpsiz

03:15 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 5 Temmuz 2024

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 5 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 İnek Şaban

22:00 Zehir Hafiye

00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 5 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

22:15 Çılgın Jeo

00:15 Tamirci

02:15 Çılgın Jeo

04:00 Arıza

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