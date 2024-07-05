Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Temmuz cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 5 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çember: Kalpsiz
01:30 Çember: Kalpsiz
03:15 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 5 Temmuz 2024
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
NOW yayın akışı 5 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İnek Şaban
22:00 Zehir Hafiye
00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 5 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
22:15 Çılgın Jeo
00:15 Tamirci
02:15 Çılgın Jeo
04:00 Arıza