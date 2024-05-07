Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Mayıs 2024 salı TV yayın akışı

NOW yayın akışı 7 Mayıs 2024

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber

20:00 Bizim Köylü

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Senden Daha Güzel

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış