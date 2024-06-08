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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Haziran cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 8 Haziran 2024

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Talihsiz Yavrum

03:30 Müzik Arası

04:30 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 8 Haziran 2024

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Eski Dost

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Yabancı Sinema

05:00 Dizi

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 8 Haziran 2024

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arası

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:40 Yabani

02:15 Mucize Doktor

04:45 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 8 Haziran 2024

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:00 Baba

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