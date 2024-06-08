Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Haziran cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 8 Haziran 2024
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Talihsiz Yavrum
03:30 Müzik Arası
04:30 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 8 Haziran 2024
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Eski Dost
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi
NOW yayın akışı 8 Haziran 2024
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arası
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:40 Yabani
02:15 Mucize Doktor
04:45 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV yayın akışı 8 Haziran 2024
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:00 Baba