Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Temmuz pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 8 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Ay’dan Gelen Felaket
02:00 Güneşin Kızları
04:15 Tatlı İntikam
TV8 yayın akışı 8 Temmuz 2024
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 8 Temmuz 2024
08:00 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:45 Kızıl Goncalar
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Son Yaz
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 8 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dinazor Avı
01:30 Dinazor Avı
02:45 Arıza