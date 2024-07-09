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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Temmuz salı TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 9 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 2012

23:15 Saklambaç

01:15 Saklambaç

02:45 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 9 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 9 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Recep İvedik 3

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 salı TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 9 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Müjdemi İsterim

22:30 Dünya Güzellerim Tatilde

01:00 Müjdemi İsterim

03:00 Arıza

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