Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı (22 Ağustos 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 22 Ağustos 2024 Perşembe gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Muğla, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.