Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı (22 Ağustos 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.