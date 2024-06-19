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  4. Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı

Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran için son hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinde sağanak beklenirken hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı - Sayfa 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran hava durumu: Sağanak ve aşırı sıcak alarmı - Sayfa 4

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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