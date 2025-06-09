  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini duyurdu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bugün Doğu Anadolu’nun doğusu ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 7
Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 7
Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 7
Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

4 | 7