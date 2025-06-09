Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini duyurdu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bugün Doğu Anadolu’nun doğusu ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu