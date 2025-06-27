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  4. Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji, 27 Haziran 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 3

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: İşte il il hava durumu - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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