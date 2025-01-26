Bugün kandil mi, Miraç Kandili ne zaman: 2025 kandil tarihleri
İslam aleminin önemli günlerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Recep ayının 27. gününde kutlanan bu mübarek gece her yıl farklı bir tarihe denk geliyor. Peki bugün kandil mi, Miraç Kandili ne zaman; işte 2025 kandil tarihleri…
İslam aleminin en önemli günlerinden Miraç Kandili, milyonlarca müslümanın merakla beklediği özel günlerden biri. Kandil gecesi dualar edilip namaz kılınırken, aile yakınları veya arkadaşlara güzel ve anlamlı mesajlar gönderilir.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.