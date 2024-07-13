Bugün ne sınavı var? Bu hafta sonu ne sınavı var? 13-14 Temmuz 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 sınav yapılacak. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Bugün ne sınavı var? İşte 13-14 Temmuz 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (13-14 Temmuz) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 14 Haziran pazar günü 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 14 Temmuz 2024 pazar tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 10 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek.
2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2024 pazar tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Saat 14.45'te başlayan sınav 1 saat 40 dakika sürecek ve saat 16.25'te sona erecek.
KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.