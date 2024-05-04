Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 4 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi!

AUZEF vize sınavları: 4-5 Mayıs 2024

AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.