Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 4 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY) ve İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları yapılacak. Peki, bugün (4 Mayıs cumartesi) ne sınavı var? İşte 4 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi...
Bugün (4 Mayıs cumartesi) ne sınavı var?
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY): 4 Mayıs cumartesi
4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da elektronik sınav merkezinde saat 13.15'te başlayacak Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na 768 aday katılacak. Emniyet görevlileri dahil olmak üzere 77 kişinin görev alacağı sınav 90 dakika sürecek.
AUZEF vize sınavları: 4-5 Mayıs 2024
AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.