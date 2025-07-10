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  4. Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat!

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 10 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat! - Sayfa 1

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat! - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat! - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve rüzgara dikkat! - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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