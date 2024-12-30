Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 19 il için kuvvetli yağış uyarısı
Yurt genelinin çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batısının yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah (Pazartesi) saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas ve Kayseri Çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Konya'nın kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı