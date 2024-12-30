Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 19 il için kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah (Pazartesi) saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.