Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.