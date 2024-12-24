Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı