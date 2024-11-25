Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden buzlanma ve don olayı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak’a kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı