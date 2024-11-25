Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden buzlanma ve don olayı uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu