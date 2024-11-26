Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların, Orta Karadeniz ve Sinop çevrelerinde sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya, Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde bekleniyor. İşte 26 Kasım 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu