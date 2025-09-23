  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 23 Eylül 2025 Salı gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8